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بـ"رقصة مثيرة".. حلا شيحة تثير ضجة في الجونة

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حلا شيحة وشقيقاتها
حلا شيحة وشقيقاتها

متابعات-علا خطاب

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حلا شيحة

مهرجان الجونة

هنا شيحة

تعرضت الفنانة حلا شيحة، لانتقادات لاذعة، بعد تداول مقطع فيديو لها على "إنستجرام"، وهي ترقص مع شقيقتيها هنا ورشا وذلك أثناء إحدى الحفلات النهارية مهرجان الجونة السينمائي المقام حاليًا في دورته الثالثة والتي تختتم الجمعة المقبل.

وظهرت حلا شيحة وهى ترقص مع هنا ورشا على أنغام إحدى الأغاني الموسيقية وشهد الفيديو عديد من التعليقات التي تشن فيها هجومًا على الشقيقات الثلاثة.

يشار إلى أن الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، تقام في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر 2019 وتهدف ‏إلى ‏جمع ‏صناع ‏السينما في المنطقة ‏بنظرائهم من كل دول العالم بهدف تنمية روح التبادل الثقافي بينهم من خلال تقديم ‏أفضل ‏إبداعاتهم ‏السينمائية، ‏وهو الأمر الذي ‏يُعزّزه التزام المهرجان الراسخ باكتشاف صناع جدد للسينما يمكنهم دفع عجلة ‏صناعة ‏السينما ‏العربية نحو ‏الأمام حيث يتنافس ‏ما يزيد على 80 فيلمًا ‎.‎

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