أول طلبات "البدرى" من اتحاد الكرة

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طلب حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر من إدارة الاتحاد البحث عن إقامة وديتين أمام منتخبات أفريقية خلال المعسكر المغلق المقرّر إقامته أكتوبر القادم.

ويفضّل "البدرى" أن تكون الوديات مع منتخبات أفريقية فى المقام الأول، مع تحفظه على المنتخبات العربية، خاصة أنه يرغب فى استعداد قوى لمباراتي جزر القمر وكينيا فى الفترة من 11 إلى 19 نوفمبر فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021.

وتقعد اللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد مؤتمر صحفى لتقديم حسام البدري بشكل رسمي برفقة جهازه الفني المكون من سيد معوض وأحمد أيوب وطارق مصطفى وأيمن طاهر ومحمد بركات.


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