مقترح من "السعيد" لـ" قاسم سليماني".. ما الأمر

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سخرت الإعلامية الكويتية فجر السعيد من إطلاق اسم "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، وأنه يقاتل في كل الدول العربية إلا إسرائيل.

وكتبت السعيد على حسابها في تويتر: "عندي سؤال أتمنى أجد له إجابة غير دبلوماسية.. صواريخ إيران وطائراتهم المسيّرة وخلاياهم الإرهابية وميليشياتهم التي تضرب كل مكان في الشرق الأوسط ..لماذا لم تصل إسرائيل حتى الآن رغم إن إيران أزعجتنا بنواياها لتحرير فلسطين والقضاء على إسرائيل.. مجرد سؤال".

وأضافت: قاسم سليماني قائد فيلق القدس وصل العراق ولبنان وسوريا واليمن والبحرين عبر الوسطاء ولم يصل القدس.. طيب لو سمحت غير اسم فيلقك ليتناسب مع توجهاتك لماذا لا تطلق عليه اسم فيلق الدول العربية مثلاً.


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