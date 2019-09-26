  • الخميس 26 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:02 ص
بحث متقدم
خاشقجي

بن سلمان : أتحمل المسؤولية كاملة عن مقتل خاشقجي

روحاني

روحاني: القادم أسوأ من أرامكو

عملية جراحية (أرشيفية)

حقيقة وفاة الطفلة «جنة» ضحية تعذيب جدتها

الحاج إبراهيم يثير الفتنه في الجبلاية.. وأبوريدة غضبان من الوزير

أول طلبات "البدرى" من اتحاد الكرة

ترامب

فرمان من ترامب: منع دخول مسئولي إيران وأسرهم لأمريكا

فجر السعيد

مقترح من "السعيد" لـ" قاسم سليماني".. ما الأمر

الملك سلمان وولي العهد

الملك سلمان يعد "أوبك" بهذا الأمر

تركي آل الشيخ

فنانة شهيرة تستفز تركي آل الشيخ بـ"البلوك"

السيسي

الرئيس يصدر عدة قرارات جديدة

كهوف الدعارة

تفجير كهوف للدعارة في دولة عربية

وفاة شقيق عدلى القيعي

الرياضة

عدلي القيعي
عدلي القيعي

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

شقيق أحد ضحايا معهد الأورام يفجر مفاجأة صادمة عن جثة أخيه

#

الديوان الملكي يصدر بيانًا عن وفاة شقيق الملك سلمان

#

الموت يفجع المطربة أنغام

بيان

الاهلى

تقديم

عدلى القيعى

صادر

أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي بيانًا، نعى فيه حسين القيعي، شقيق المهندس عدلي القيعي، مستشار لجنة التعاقدات التسويق بالنادي، الذى توفى منذ قليل.

وتقدم محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، وأعضاء المجلس والمدير التنفيذي وقطاعات النادي الرياضية، بخالص التعازي للمهندس عدلي القيعي، مستشار لجنة التعاقدات والتسويق، في وفاة المغفور له بإذن الله الشقيق الأستاذ حسين القيعي، عبر بيان في الموقع الرسمي للنادي.

 وتابع بيان النادي، تغمّد الله الفقيد بواسع رحمته وأدخله فسيح جناته، وألهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان، (إنّا لله وإنّا إليه راجعون).


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا العرب الأكثر تخلفا عن بقية العالم الإسلامي؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

اللغة وكرامة المجتمع

د. هشام الحمامي

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

نقد الخطاب الثقافي العربي

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» بـ"رقصة مثيرة".. حلا شيحة تثير ضجة في الجونة
» بإطلالة صادمة.. متابعون لـ فنانة شهيرة: "غلبتي رانيا يوسف"
» «الجبلاية» تقدم «البدرى» لوسائل الإعلام
» تعطل مكيف الهواء في محطة الفضاء الدولية
» «زعيم الثغر» يستدرج العربى الكويتى ببرج العرب
» وفاة شقيق عدلى القيعي
» فنانة كويتية تصدم الجميع: "شيرين أختي وما أدري"
» هنا شيحة تكشف السبب الحقيقي لانفصالها عن أحمد فلوكس
» لاعب الإنتاج الحربي: مباراتنا مع الأهلي سهلة جدًا لنا
» تعرف على موعد مباراة العودة بين الأهلي وكانو سبورت والقنوات الناقلة
» فنانة شهيرة تستعين بحديث للرسول لتوصيل رسالة مهمة .. فما هي؟

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    11:51 ص

  • فجر

    04:27

  • شروق

    05:50

  • ظهر

    11:51

  • عصر

    15:17

  • مغرب

    17:52

  • عشاء

    19:22

من الى
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية