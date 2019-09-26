  • الخميس 26 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:04 ص
بحث متقدم
خاشقجي

بن سلمان : أتحمل المسؤولية كاملة عن مقتل خاشقجي

روحاني

روحاني: القادم أسوأ من أرامكو

عملية جراحية (أرشيفية)

حقيقة وفاة الطفلة «جنة» ضحية تعذيب جدتها

الحاج إبراهيم يثير الفتنه في الجبلاية.. وأبوريدة غضبان من الوزير

أول طلبات "البدرى" من اتحاد الكرة

ترامب

فرمان من ترامب: منع دخول مسئولي إيران وأسرهم لأمريكا

فجر السعيد

مقترح من "السعيد" لـ" قاسم سليماني".. ما الأمر

الملك سلمان وولي العهد

الملك سلمان يعد "أوبك" بهذا الأمر

تركي آل الشيخ

فنانة شهيرة تستفز تركي آل الشيخ بـ"البلوك"

السيسي

الرئيس يصدر عدة قرارات جديدة

كهوف الدعارة

تفجير كهوف للدعارة في دولة عربية

الرئيس يصدر عدة قرارات جديدة

الحياة السياسية

السيسي
السيسي

متابعات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

العاهل السعودي يُعد مرسومًا ملكيًا هامًا

#

الملك سلمان يزف بشرى سارة للعمالة الوافدة

#

السيسى يصدر 3 قرارات رئاسية جديدة

#

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة


أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار الجمهورى رقم 460 لسنة 2019 بتعيين أحمد فوزى حسن الحبشى النائب بمجلس الدولة فى وظيفة مستشار مساعد "ب" بمجلس الدولة.

كما أصدر الرئيس أيضًا القرار رقم 461 لسنة 2019 بتعيين أحمد بيومى سعد بيومى الرئيس من الفئة "ب" بالنيابة العامة لدى محكمة النقض، رئيسا من الفئة "ب" بمحكمة ههيا الابتدائية.

وأصدر القرار رقم 462 لسنة 2019 بتعيين منصور ممدوح عبد الرسول أبو النور المندوب المساعد بمجلس الدولة فى وظيفة مندوب بمجلس الدولة اعتبارا من 1 يناير 2019، والقرار رقم 463 لسنة 2019 بتعيين محمد على عبده محمود المندوب المساعد بمجلس الدولة فى وظيفة مندوب بمجلس الدولة اعتبارًا من 1 يناير 2019.

نشر القرار فى الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم، الخميس. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا العرب الأكثر تخلفا عن بقية العالم الإسلامي؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

اللغة وكرامة المجتمع

د. هشام الحمامي

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

نقد الخطاب الثقافي العربي

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» بـ"رقصة مثيرة".. حلا شيحة تثير ضجة في الجونة
» بإطلالة صادمة.. متابعون لـ فنانة شهيرة: "غلبتي رانيا يوسف"
» «الجبلاية» تقدم «البدرى» لوسائل الإعلام
» تعطل مكيف الهواء في محطة الفضاء الدولية
» «زعيم الثغر» يستدرج العربى الكويتى ببرج العرب
» وفاة شقيق عدلى القيعي
» فنانة كويتية تصدم الجميع: "شيرين أختي وما أدري"
» هنا شيحة تكشف السبب الحقيقي لانفصالها عن أحمد فلوكس
» لاعب الإنتاج الحربي: مباراتنا مع الأهلي سهلة جدًا لنا
» تعرف على موعد مباراة العودة بين الأهلي وكانو سبورت والقنوات الناقلة
» فنانة شهيرة تستعين بحديث للرسول لتوصيل رسالة مهمة .. فما هي؟

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    11:51 ص

  • فجر

    04:27

  • شروق

    05:50

  • ظهر

    11:51

  • عصر

    15:17

  • مغرب

    17:52

  • عشاء

    19:22

من الى
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية