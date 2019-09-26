ترامب مواجهًا حملة عزله: الناس يضحكون علينا من الغباء

26 سبتمبر 2019 - 09:34 ص

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الأربعاء، إنه على استعداد لإجراء تحقيق شفاف، بشأن المعلومات التي تم نشرها ضد نائب الرئيس الأمريكي، جو بايدن.

وأضاف في مؤتمر صحفي أقامه في البيت الأبيض، أن جو بايدن مارس تهديدًا سياسيًا كبيرًا على الرئيس الأوكراني، لإغلاق التحقيقات في تلك القضية.

وطالب ترامب الديمقراطيين بتوخي الشفافية، فنحن ملتزمون بحرية نقل المعلومات والشفافية في قضية بايدن وابنه، مضيفا : " جو بايدن حصل على ملايين الدولارات من الصين وأوكرانيا، عندما كان نائبا للرئيس السابق باراك أوباما".

وأشار إلى أن الديمقراطيون والصحافة دبروا الأمر برمته لعزله، قائلاً: "الناس في الخارج يضحكون على هذا الغباء الذي يحدث عندنا".

وتابع قائلاً: "الصحافة لا تغطي ما أقوم به بشفافية، فالولايات المتحدة هي الأقوى اقتصاديا في العالم، ونحن في موقع ممتاز".

وفي حديثه أيضًا: لماذا يركزون فقط على تلك المكالمة، بينما أن أجري العديد من المكالمات، لأن الديمقراطيين يرغبون في أن يشيع الانقسام في دولتنا.

وأوضح أن حملة مطاردة الساحرات تلك، تحاول أن تشوش على الإنجازات التي نحققها في الولايات المتحدة الأمريكية، فرئيس أوكرانيا يريد محاربة الفساد، ونحن نريد أن نساعده فقط.

وأضاف ترامب: أعلم أن الشعب الأمريكي يدعمني ويؤيدني، فدعونا ندع الناس يختارون مرشحهم بحرية ولا تجعلوا تلك الحملات هي سلاحكم الوحيد، منوها أنه من الغريب أن نسمع أعضاء مجلس النواب والشيوخ يتهموني بأمور وانتهاكات وفساد يرتكبونهم هم.