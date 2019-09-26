قنديل: الثورة مش هاشتاجات.. بكرة مفيش حاجة

26 سبتمبر 2019 - 09:01 ص

قال الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل، إن إدعاء جماعة الإخوان المسلمين بأنها جماعة يسارية، تزييف كامل، وحفل تنكري، مشددا على أن مصر تخوض حربا كبيرة في الحرب على الإرهاب.



وأضاف "قنديل"، في لقاء مع برنامج "الآن"، المذاع على قناة " إكسترا نيوز " الفضائية، أن الثورة ليست عبارة عن "هاشتاجات"، مشيرا إلى أنه بالفعل هناك مشاكل ولكن إعلامنا أولى بعرض مشاكل الناس الذين "هرسهم" الغلاء.



وتابع قنديل قائلا: "غدا الجمعة مش هيحصل حاجة لأن الثورة مش مجرد هاشتاج ، الناس هتصلي الجمعة و تروح بيوتها زي كل جمعة مفيش حد هينزل يتظاهر"، مؤكدا أن وسائل الاتصال الإلكترونية تلعب دورا مساعدا، ولكن يجب أن يكون هناك شيء على الأرض".

