» هنا شيحة تكشف السبب الحقيقي لانفصالها عن أحمد فلوكس

26 سبتمبر 2019 - 08:18 ص

كشفت الفنانة هنا شيحة الأسباب الحقيقية لانفصالها عن زوجها السابق الفنان أحمد فلوكس.



وقالت "هنا" في لقاء مع برنامج "MBC Trending" : "قرار انفصالي ليس عيبا في أو في زوجي السابق .. انفصلنا لأن حياتنا اليومية (مركبتش) سوا".



وأضافت: "اتخذت قرار الانفصال لأنني صادقة مع نفسي ولا أرغب في إيذاء أحد .. أيضا لا يهمني كلام الناس .. أنا أتخذ قراري في حال لم أكن سعيدة ، والآن أشعر بالسعادة بسبب عودتي لأبنائي".



وكانت هنا شيحة أعلنت زواجها من الفنان أحمد فلوكس منذ عام ، قبل أن يعلنا انفصالهما منذ شهر تقريبا.



