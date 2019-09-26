» هنا شيحة تكشف السبب الحقيقي لانفصالها عن أحمد فلوكس

أحمد عادل شعبان
كشفت الفنانة هنا شيحة الأسباب الحقيقية لانفصالها عن زوجها السابق الفنان أحمد فلوكس.
وقالت "هنا" في لقاء مع برنامج "MBC Trending" : "قرار انفصالي ليس عيبا في أو في زوجي السابق .. انفصلنا لأن حياتنا اليومية (مركبتش) سوا".
وأضافت: "اتخذت قرار الانفصال لأنني صادقة مع نفسي ولا أرغب في إيذاء أحد .. أيضا لا يهمني كلام الناس .. أنا أتخذ قراري في حال لم أكن سعيدة ، والآن أشعر بالسعادة بسبب عودتي لأبنائي".
وكانت هنا شيحة أعلنت زواجها من الفنان أحمد فلوكس منذ عام ، قبل أن يعلنا انفصالهما منذ شهر تقريبا.
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