الكويت تفاجيء الوافدين بعدد من القرارات غير المتوقعة .. فما هي؟

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وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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كشفت صحيفة "القبس" الكويتية عن عدد من القرارات التي اتخذتها الحكومة بشأن الوافدين.

تجديد الإقامات إلكترونيا :

وأصبح بإمكان أكثر من 3 ملايين وافد يعملون في القطاع الأهلي تجديد الإقامات إلكترونيا، في خطوة تصب باتجاه استكمال الخدمات التقنية وتطبيق الحكومة الإلكترونية، للقضاء على الدورة المستندية والحد من الزحام في أروقة الوزارات الخدمية.

وقالت صحيفة "القبس" الكويتية، إن وزارة الداخلية ممثلة بقطاع تكنولوجيا المعلومات تستعد لإطلاق مشروع تجديد إقامات المادة 18 للعاملين بالقطاع الأهلي، في أكتوبر المقبل، وذلك لخدمة اكثر من 3 ملايين وافد في البلاد.

وتتيح هذه الخدمة، التي ستطلقها وزارة الداخلية عبر موقعها الإلكتروني، إمكانية تجديد إقامة الوافد وزوجته وأبنائه آليا من دون الحاجة إلى مراجعة إدارات شؤون الإقامة بالمحافظات، ومن ودون الحاجة إلى حمل المستندات في كل مراجعة.

استكمال عمليات الربط بين الجهات الحكومية :

وأشارت مصادر أمنية للصحيفة، إلى أنه بدعم من اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء تم استكمال عمليات الربط بين الجهات الحكومية، وسيقدم النظام التقني للمقيمين عددا من الخدمات الآلية أبرزها تجديد إقامة الوافد وتجديد إقامة زوجته وأبنائه وخادمته، إضافة إلى خدمة أخرى مهمة ستطبق لاحقا وتتمثل في إمكانية استصدار إذن زيارة للأقارب من الوالدين أو الزوجة أو الأبناء إن كانوا غير مقيمين في البلاد آليا.


اللجنة الاقتصادية تواجه 4 عقبات:
لقد واجهت اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء 4 عقبات كبيرة من أجل تحقيق المشروع الإلكتروني لتجديد الإقامات؛ وهي:

1- استيفاء رسوم التأمين الصحي لوزارة الصحة (جرى حلها من خلال الربط مع الصحة واستيفاء الرسوم عبر الكي نت).

2- ملصق الإقامة والأخطاء بالأسماء العربية واللاتينية (وجرى حلها بإلغاء الملصق وتعديل الأسماء ووضعها بالبطاقة المدنية). 3- تحصيل المخالفات لإدارات الداخلية من مرور وإقامة وتم التغلب عليها بالربط والدفع الآلي.

4- الربط مع المحاكم في موضوع القضايا والأحكام وتنفيذ الأحكام.

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