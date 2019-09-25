» أول تعليق لـ الإبراشي على إذاعته تسريبًا صوتيًّا لحسن نافعة

علق الإعلامي وائل الإبراشي، على أسباب تسريبه لمقطع صوتي خاص بالدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، قائلا: "انه لم ينتهك خصوصيته وان المكالمة التي عرضها ليست خاصة".

وأضاف الإبراشي، خلال تقديمه برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "one "، أن القضية لا تتعلق فقط بحسن نافعة؛ ولكن بكل مَن ينتفع ويبيع مواقفه ويخدع المواطنين ويدفع الشباب لمخالفة القوانين والصدام مع أجهزة الدولة.

واشار إلى أن قناة "الجزيرة" ليست وسيلة إعلامية بقدر ما هي منصة إرهاب تسعى لنشر الفوضى في العالم العربي.