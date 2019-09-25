» بشرى سارة.. انخفاض في أسعار الذهب ليسجل هذا السعر

يبحث العديد من المواطنين عن توقعات سعر الذهب اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2019 في مصر للبيع والشراء وسعر الجنيه الذهب.

وفي ظل الارتفاع الهائل الذي طال أسعار الذهب بمصر في الأيام الماضية، حيث شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا في سعر الذهب اليوم بقيمة 4 جنيه في محلات الصاغة.

وشهدت الأسعار اليوم، انخفاضًا ملحوظًا، خلال التعاملات المسائية، بقيمة جنيهين. وسجل عيار 21 نحو 690 جنيها للجرام، وعيار 18 نحو 591 جنيها، وعيار 24 نحو 792 جنيها. وبلغ سعر الجنيه الذهب 5504 جنيها، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1527 دولارا للأوقية.