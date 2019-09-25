» كواليس مكالمة «الجنايني» مع محمد صلاح

25 سبتمبر 2019 - 09:15 م

أكد عمرو الجنايني، رئيس اللجنة المُكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن أزمة استبعاد صوتي مصر وحجبهما في التصويت الأخير بحفل الأفضل بالعالم لن تمر مرور الكرام، مؤكدًا أنه سيتم محاسبة كل من أخطأ.

وأشار الجنايني إلى أن اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري بكامل أعضائها استقرت على محاسبة كل من أخطأ من العاملين بالاتحاد وتسبب في حرمان محمد صلاح نجم مصر وليفربول من تصويت بلاده وعدد من النقاط المهمة في التصويت على جائزة أفضل لاعب في العالم.

وشدد على أنه أجرى اتصالا هاتفيا بمحمد صلاح أكد خلاله أن الأمر خطأ غير مقصود، وأن الاتحاد يدعمه هو وجميع اللاعبين المحترفين، وسيتم تقديم كل الدعم والمساندة مثلما كان الأمر مع المجلس السابق لاتحاد الكرة.

وأوضح في مكالمته مع صلاح أن الخطأ ورد في فترة انتقالية لاتحاد الكرة وكان من المستحيل أن يحدث في المجلس السابق كما أنه يستحيل أن يحدث مع الإدارة الحالية، وهو خطأ إداري غير مقصود على الإطلاق، سيتم عقاب المتسبب فيه.

وقال الجنايني إن اللجنة تواصلت مع الـ«فيفا» لتوضيح أسباب عدم اعتماد التصويت الخاص بمصر، ورد بخطاب رسمي على وجود خطأ في الإجراءات.