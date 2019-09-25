الدولار يرتفع إلى هذا الرقم خلال التعاملات المسائية

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شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، ارتفاعًا بلغ قرشين في عدد من البنوك مقارنة بسعره خلال التعاملات الصباحية.

وارتفع سعر العملة الخضراء قرشين في بنكي الإسكندرية والتجاري الدولي، حيث سجل 16.26 جنيه للشراء و16.36 جنيه للبيع، في حين ارتفع قرشا واحدا في بنوك قناة السويس والبركة وكريدي أجريكول مسجلًا 16.27 جنيه للشراء و16.37 جنيه للبيع.

أما البنك العربي الأفريقي فارتفع سعر الدولار به  قرشًا واحدًا بـ16.26 جنيه للشراء و16.36 جنيه للبيع.

جاء هذا في حين استقر السعر في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.27 جنيه للشراء و16.37 جنيه للبيع، كذلك استقر في بنوك الأهلي ومصر والتعمير والإسكان إلى 16.25 جنيه للشراء، و16.35 جنيه للبيع.


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