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"أحرق عضوه بالبنزين".. ماذا فعل كبابجي بولاق بعشيق طليقته؟

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البنزين

بولاق الدكرور

اخبار الحوادث

عشيق طليقته

مثل الشاب المتهم بقتل عشيق "طليقته" حرقًا في منطقة بولاق الدكرور أمام محكمة جنايات الجيزة، وذلك بعد مرور 9 أشهر، حيث يواجه تهم القتل بعد أن قام بربط المجني عليه بالحبال، وسكب على "عضوه الذكري" بنزين، وأحرقه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، انتقاما منه، لارتباطه بعلاقة غير شرعية بزوجته السابقة، وتسببه في انفصالها عنه.

واعترف المتهم "عمرو.ع - 26 سنة، كبابجي، الذي حضر إلى المحكمة وسط حراسة أمنية مشددة، بتفاصيل الواقعة، قائلًا إنه عقب انفصاله عن زوجته بـ17 يومًا، اكتشف أن المجني عليه نور الدين ش.- 35 سنة، سائق، على علاقة غير شرعية بطليقته، وأنه هو الذي تسبب في طلب زوجته الانفصال عنه، فقرر الانتقام منه، وبدأ في وضع خطة للتخلص منه.

وسرد تفاصيل قيامه بالجريمة قائلًا: "اللي حصل يوم الجريمة، روحت قابلته، وطلبت منه يوصلني الشقة، وبعد ما وصلنا، قلت له تعالي نشرب سيجارة حشيش.. دخل معايا الشقة، ولما دخل ضربته على رأسه، سقط على الأرض في حالة إغماء، قمت قعدته على كرسي، وبعدين جبت حبل وربطته من إيده وقدمه، وكممت فمه بلاصق".

وتابع المتهم: "أخدت كمية من البنزين من التوك توك اللي كان بيشتغل عليه، وسكبت عليه البنزين، وولعت في عضوه الذكري حيا وفي جسده"، وعقب الانتهاء من سماع أقوال المتهم حول الواقعة، أصدرت المحكمة قرارًا بتأجيل الجلسة.

وكانت وحدة مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، تلقت بلاغا من سكان شارع محمد زيدان بنشوب حريق في شقة بإحدى العقارات المجاورة.

وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث، إلى مكان الواقعة، بصحبة الحماية المدنية، وجرى إخماد الحريق.

وتبين من خلال المعاينة أن هناك جثة محترقة ومتفحمة، وتمكنت القوات من تحديد هويته، وتوصلت إلى المتهم، واعترف بارتكاب الجريمة، وجرى إحالته إلى النيابة التي باشرت التحقيق.


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