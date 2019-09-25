تكليف «نتنياهو» بتشكيل الحكومة الجديدة

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حكومة الاحتلال

تشكيل حكومة جديدة

كلف رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو بتشكيل حكومة ائتلافية جديدة.

وسيكون أمام نتنياهو 28 يوما لتشكيل حكومة مع إمكانية تمديد المهلة 14 يوما آخر.

ويأتي تكليف نتنياهو بتشكيل حكومة جديدة عقب فشل المشاورات بينه وبين منافسه الرئيسي في الانتخابات التشريعية الأخيرة، زعيم تحالف «أزرق أبيض» بيني جانتس، حول تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وتجدر الإشارة إلى أن أحزاب اليمين التي يقودها «الليكود» حصلت على 55 مقعدا في الكنيست من أصل الـ 120، فيما حصل "أزرق أبيض" وحلفاؤه على 54 مقعدا.

يذكر أن بنيامين نتنياهو يترأس الحكومة الإسرائيلية منذ مارس 2009.


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