» رسميًا.. مباراة الأهلي وكانو سبورت ببرج العرب

25 سبتمبر 2019 - 07:12 م

تلقى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، خطابًا رسميًا من الجهات الأمنية بإقامة مباراة كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية ببرج العرب السبت المقبل في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

كان الامن قد أخطر الاهلي بإقاتمة مباراة كانو سبورت في ملعب السلام قبل أن تتبّدل الأمور عصر اليوم ،الأربعاء، ويتم نقل المباراة إلى برج العرب ، من جانبه ، قال العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للاهلي أن النادي تلقى خطاباً رسمياً بإقامة مباراة بطل غينيا الإستوائية ببرج العرب ، موضحاً أن الاهلي ليس لديه أي مانع لخوض اللقاء الافريقي المرتقب ببرج العرب بعدما كان مُقرراً خوضه في ملعب السلام .

يذكر أن الأهلي كان قد فاز على كانو سبورت في غينيا الأستوائية في لقاء الذهاب بثنائية نظيفة.

وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى قد أكد إن فريقه جاهز لخوض مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية بملعب برج العرب، رغم أن المباراة كان مقرراً إقامتها في ملعب السلام.

وأشار مدير الكرة إلى أن الأهلى ليس لديه مانع من خوض اللقاء فى برج العرب طالما أن هذه هى وجهة نظر الجهات الأمنية التى يُقدّرها ويحترمها النادى تماماً، خاصة فى ظل الجهود الكبيرة التى تقوم بها الجهات الأمنية من أجل إقامة المباريات المحلية والأفريقية على الملاعب المختلفة وبحضور الجمهور فى المباريات الأفريقية.