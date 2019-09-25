الانتهاء من 68% من بناء سد النهضة

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متابعات - الطيب حسين

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إثيوبيا

توليد الكهرباء

بناء سد النهضة

أعلنت شركة الكهرباء الإثيوبية، اليوم الأربعاء، اكتمال البناء فى سد النهضة الكبير بنسبة 68.3%، موضحة أن الأعمال تسير بشكل جيد.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، أبراهام بيلاي، إن المشروع قد اكتمل الآن بنسبة 68.3% وسيبدأ توليد 750 ميجاوات في العام المقبل.

وأشار إلى أن عملية بناء وحدتي طاقة بهدف توليدها قبل الانتهاء من المشروع، وصلت إلى منتصف الطريق.

وصرح الدكتور أبراهام بأن ارتفاع السد على اليسار والجانب الأيمن قد وصل أيضا إلى 145 مترا، ووفقا للمدير التنفيذي، سيتم الانتهاء من المشروع في عام 2023.

ورفضت إثيوبيا مؤخرا اقتراحا قدمته مصر بشأن عملية ملء خزان السد، حيث يتناقض الاقتراح مع الصفقة السابقة التي تم التوصل إليها بين الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان).


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