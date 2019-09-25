"بتروجت" توضح حقيقة انتحار مديرها في أسيوط

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أسيوط

بتروجت

شركة بترول

نعت إدارة شركة بتروجت والعاملين بها، وفاة المحاسب محمد فرحان أحمد، مدير إدارة المالية بمشروع أسيوط والذي وافته المنية اليوم.

وقالت الشركة إن سبب الوفاة يرجع إلى هبوط حاد في الدورة الدموية ما أدى إلى اختلال توازنه وسقوطه من ارتفاع، مشيرة إلى أنه لم يمت منتحرا كما تردد.

وقدمت الشركة خالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.

وكان مدير أمن أسيوط، اللواء أسعد الذكير، تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط يفيد بورود بلاغ من قوات تأمين ميدان البنوك الكائن في أسيوط بقيام شخص بإلقاء نفسه من الطابق الـ12 والجثة متعلقة بجهاز تكييف.


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