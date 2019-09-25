«التموين» تطرح كميات من اللحوم بـ85 جنيهًا للكيلو

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أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن طرح كميات كبيرة من اللحوم الطازجة السودانية، بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بسعر 85 جنيها للكيلو، بجانب توفير اللحوم المجمدة البرازيلي بسعر 60 جنيها، وأيضاً الدواجن المجمدة وكافة السلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من الأسواق الأخرى.

وأكد مصدر مسؤول بالوزارة أن إجمالي رصيد مخزون القمح يكفي حاجة المستهلكين لمدة 4.5 شهر، وذلك حتى 7 فبراير 2020، فيما يصل رصيد مخزون السكر إلى 10.7 شهر حتى أغسطس 2020 للسكر التموينى، و6.9 شهر حتى 17 إبريل 2020 لسكر البلاد .

وقال الدكتور محمد عاطف رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن تطوير 57 منفذا للمجمعات الإستهلاكية، في محافظات الوجه القبلي لبيع السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن للمواطنين، حيث تم تطوير البنية التحتية لهذه المنافذ، بجانب تدريب العمالة الأمر الذي ينعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف عاطف أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية برئاسة اللواء أحمد حسانين تقوم توفير السلع والمنتجات للشركات التابعة في إطار الحرص على تلبية احتياجات المواطنين من المنتجات الغذائية بالمحافظات المختلفة وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.


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