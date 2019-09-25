مفاجأة.. مدرب السودان: فيفا زوّر تصويتي من صلاح لميسي

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الرياضة

محمد صلاح
محمد صلاح

متابعات- الدويني فولي

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أسطورة مانشستر يونايتد يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

فجر مدرب منتخب السودان زدرافكو زيمنوفيتش، مفاجأة جديدة حول تصويت جائزة "الأفضل" التي يشرف عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعدما كشف عن أنه اختار محمد صلاح للمركز الأول، قبل أن يتفاجأ بأن "فيفا" حوّل تصويته إلى الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني الذي حاز على الجائزة.

وحصل ليونيل ميسي على جائزة أفضل لاعب في العالم 2019 للمرة السادسة في مسيرته، وشهد التصويت الكثير من الجدل، إذ تخلف كريستيانو رونالدو عن الحضور إلى الحفل المقام في مدينة ميلان الإيطالية، قبل أن يحجب صوت مصر في الجائزة نظراً لعدم الالتزام بالوقت المحدد وهو ما أثار غضب محمد صلاح، ودفع الاتحاد المحلي للعبة إلى فتح تحقيق في الواقعة.

وبحسب ما نشر "فيفا" فإن المدرب الكرواتي اختار ليونيل ميسي أولاً وفيرجيل فان ديك ثانياً والسنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي في المركز الثالث، إلا أن المدير الفني لمنتخب السودان نفى في حديثه لـ"العربية.نت" أن تكون تلك القائمة من اختياراته.

وقال زيمنوفيتش: اخترت محمد صلاح في المركز الأول وساديو ماني في الثاني وفي الخانة الثالثة وضعت كيليان مبابي، وأخذت صورة لورقة التصويت التي وقعت عليها مع الأمين العام للاتحاد السوداني لكرة القدم، ولا أعرف ما حدث بعد ذلك.

وتسببت أحداث تصويت جائزة الأفضل بغضب محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي الذي أزال اسم الأول من ملف التعريف الشخصي الخاص بحسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يوم الثلاثاء.

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