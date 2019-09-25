فيديو صادم لفنانة شهيرة.. شاهد ما فعلته بوجهها

25 سبتمبر 2019 - 02:14 م

ظهرت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي، بإطلالة مفاجئة أدهشت متابعيها من خلال مقطع فيديو وصور نشرتها من داخل كواليس تصويرها لكليب أغنيتها الجديدة " تعالى شوف " التي غنتها باللهجة المغربية.



واستخدمت بلقيس مكياج جديد للغاية للتعبير عن حالتها العاطفية أثناء الأغنية الجديدة حيث ظهرت متعددة العيون والحواجب بشكل محترف ومثير بشكل خارج التوقعات .



وكانت الفنانة اليمنية قد اختارت إطلاق الأغنية باللهجة المغربية معربة عن حبها الشديد للجمهور المغربي، فيما انتقدها البعض لمبالغتها عندما قالت أنها تشك بأن أصولها مغربية ما أثار غضب محبيها في اليمن.



