» الملك سلمان يفتتح مطار جدة الجديد

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افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، فى جدة، مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد صالة رقم «1»، الذي يعد واحداً من أضخم المطارات في المنطقة.

واطلع خادم الحرمين الشريفين، خلال جولة في الصالة، على أبرز تفاصيل المَعلم الجديد، كما شاهد عرضًا مرئيًا عن الطيران المدني، وآخر بعنوان «الواجهة العالمية الجديدة»، دشن بعدها المطار.

وقال وزير النقل السعودي، نبيل العامودي، في كلمة بالمناسبة، إن مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد يسافر عبره نحو 70 في المائة من إجمالي عدد الحجاج والمعتمرين حالياً، وأصبح قادراً على المساهمة في استقطاب 30 مليون مسافر سنوياً؛ تحقيقاً لـ«رؤية 2030».

وأشار العامودي إلى أن مرافق المطار تتسم بالشمولية والتجهيزات والتقنيات الحديثة المتطورة، ويأتي في مقدمها مجمع صالات بمساحة 810 آلاف متر مربع، وبطاقة استيعابية تصل لأكثر من 30 مليون مسافر سنوياً، تعمل تحت سقفه جميع الناقلات الجوية.

ولدى شرحه وضع الطيران المدني في المملكة، قال الوزير العامودي، إن هذا القطاع حقق خلال السنوات الأخيرة قفزات نوعية وتطورات متلاحقة، كان من أبرز مؤشراتها إسهامه بنحو 4.6 في المائة من إجمالي الناتج الوطني، وفقاً لمؤشرات الاتحاد الدولي للنقل الجوي «آياتا».

وأضاف وزير النقل: «بعد أن اقتصر عدد المسافرين في مطارات المملكة على 47 مليون مسافر عام 2010، ارتفع إلى 74 مليون مسافر عام 2014، وخلال أربع سنوات فقط ومع نهاية عام 2018 قفز لنحو 100 مليون مسافر سنوياً».


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