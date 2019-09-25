مواقف محرجة لنجمات مهرجان الجونة

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الجونة

نجمات

ذابيست

وقعت بعض النجمات المشاركات فى فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، فى بعض المواقف المحرجة؛ حيث كادت الفنانة التونسية درة تسقط على السجادة الحمراء، فى مشهد محرج لها أمام الكاميرات، إذ تعثرت بسبب طول الفستان المبالغ فيه أثناء التقاط المصورين بعض الصور لها.

وسقطت الممثلة المغربيّة نسرين الراضي، لموقف محرج خلال صعودها على المسرح فى حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة، حيث تعثّرت بالقفطان المغربيّ الذي ارتدته، وسقطت أرضًا قبل صعودها المسرح.

وحاولت دانا حمدان أن تربط حزامًا خاصًّا بملابسها بطريقة حذرة، لأنها كانت تعى أنها أصبحت داخل منطقة "الريد كاربت" وتلاحظها أعين المصورين، فيما تفاجأت الممثلة المصرية بشرى بضيفة غير متوقعة على السجادة الحمراء وهى قطة.

وعملت المصرية مى عمر، على ضبط فستانها من الأسفل، في ظل وجود فتحة ساق واسعة للغاية على جانب الفستان ما جعل ساقيها تظهر عارية بالكامل، بسبب الهواء الشديد.


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