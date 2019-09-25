سر غضب "فيفا" من "رونالدو"

25 سبتمبر 2019 - 01:27 م

أثار تخلف البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس من حضور حفل جوائز "ذا بيست" لأفضل لاعب فى العالم، غضب مسئولى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

ونشر "رونالدو" صورة عبر "إنستجرام" يقرأ خلالها كتابا في نفس موعد إقامة حفل توزيع جوائز الفيفا.

وبدت علامات الغضب على وجه إنفانتينيو رئيس الفيفا من تصرف رونالدو، ما دفع المسئولين لتخطي اسمه أثناء الإعلان عن تشكيل العام الذى تواجد فيه.

وكان الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، فاز بالتتويج بجائزة أفضل لاعب "ذا بيست" العام 2019.