ترامب دافع عن السيسي عشان بيجبه ومعجب بسياسته

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أكد الإعلامي وائل الإبراشي، أن دفاع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان بمثابة صفعه على وجه تنظيم الإخوان وحلفائهم.

 وأضاف "الإبراشي"، من خلال برنامج "كل يوم" المذاع علي فضائية "أون إي"، أنه كان من المتوقع أن يتعامل المجتمع الدولي بشكل مختلف مع الرئيس السيسي خاصة بعد المظاهرات التي حدثت الأسبوع الماضي.

 وقال "الإبراشي": "دفاع ترامب جاء أكثر من أي مصري يمكن أن يدافع عما يحدث في مصر، العالم كله كان قلقا بشأن هذه المظاهرات، لكن تصريحات ترامب كانت بمثابة شهادة لمصر، معقبًا ترامب دافع عن السيسي عشان بيحبه ومعجب بسياسته".

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