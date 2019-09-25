الداخلية السعودية تعدم بحرينيًا بسبب هذه التهمة

أصدرت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأربعاء، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق مواطن بحريني قام بتهريب حبوب "الإمفيتامين" المخدرة المحظورة، إلى المنطقة الشرقية.

وأوردت الداخلية نصا قرآنيا يعلل تنفيذ حكم الإعدام بحق المواطن البحريني، عمار عبد العزيز منصور علي حسن، واستندت إلى الآية: "إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلك لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ".