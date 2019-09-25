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تفاصيل استقالة طه إسماعيل من منصبه

الرياضة

طه إسماعيل
طه إسماعيل

محمد عبد الحارس

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دوري

الخطيب

طه اسماعيل

وجه محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي الشكر للدكتور طه إسماعيل عن الفترة التى ترأس فيها لجنة التخطيط للكرة بعدما اعتذر الأخير عن عدم الاستمرار فى ذات المهمة نظرًا لتعارض عمله فى اللجنة مع قيامه بتحليل مباريات الأهلى فى إحدى القنوات الرياضية.

وأكد رئيس النادى تقديره الخاص لقيمة الدكتور طه إسماعيل بوصفه أحد رموز النادى والذى لم يتأخر عن تلبية نداء الأهلى فى أى وقت.

فى المقابل كشف الدكتور طه إسماعيل فى تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء عن حيثيات قراره بالاعتذار عن عدم الاستمرار فى عمله بلجنة التخطيط للكرة.

وقال إن خدمة الأهلي لا ترتبط بوجوده في منصب وأنه سيظل داعمًا للنادى ولجنة التخطيط للكرة وأنه اتفق مع محمود الخطيب على استمرار التشاور بينهما في أى ملف وفي أى وقت، أما الاعتذار عن العمل باللجنة قال إنه جاء احترامًا لقرار النادي الخاص بعدم قيام أي مسئول في منظومة الكرة بتحليل مباريات الفريق الأول لكرة القدم في القنوات الفضائية وأن محمود الخطيب تمسك باستمراره بالعمل في اللجنة وطلب منه تعديل التعاقد مع القناة الفضائية التي يعمل بها أو التعاقد مع النادي أو قناته بالشكل الذي يليق بقيمته الكبيرة، أو على الأقل عدم تحليل مباريات الأهلي والقيام بتحليل بقية المباريات حال استمرار تعاقده مع القناة التي يعمل بها.

وأشار الدكتور طه إسماعيل إلى أنه لم يكن يتمنى الابتعاد عن عمله باللجنة، وبذل جهودًا كبيرة مع المسئولين بالقناة التي يعمل بها لإقناعهم بأي من الحلول المطروحة لكنهم رفضوا وتمسكوا باستمراره وتحليله لمباريات الأهلي وهو ما يتعارض مع قرار النادي.

وأضاف أن هذا الأمر كان مطروحًا للنقاش مع محمود الخطيب منذ فترة طويلة وحاولا بكافة الطرق الحفاظ على قرار النادي وفي نفس الوقت الألتزام ببنود التعاقد مع القناة الفضائية التي يعمل بها والمستمر لمدة عامين قادمين وإجراء بعض التعديلات التي تحقق المصلحة العامة لكل الأطراف لكن للأسف لم يحدث.

وتم الاتفاق على تأجيل هذا الأمر لوقت لاحق للتواصل مرة ثانية وثالثة مع القناة للوصول إلى حل وكان آخرها خلال 48 ساعة الماضية لكن القناة جددت رفضها وتمسكت بوجوده في الاستوديوهات التحليلية لمباريات الأهلي. وبالتالي تم حسم الأمر وأبلغ الكابتن محمود الخطيب بذلك وأنه سيظل تحت أمر النادي في أى وقت.


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