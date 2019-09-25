» بيراميدز يعلن قائمته لمواجهة «شباب بلوزداد»

25 سبتمبر 2019 - 12:33 م

أعلن الفرنسى سباستيان ديسابر المدير الفني لفربق نادي بيراميدز قائمة فريقه التي تطير اليوم، إلى الجزائر لمواجهة فريق شباب بلوزداد.

ويحل بيراميدز ضيفًا على شباب بلوزداد الجزائري الأحد المقبل إياب الدور التمهيدي الثاني من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث انتهى لقاء الذهاب في القاهرة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وشملت القائمة:

أحمد الشناوي والمهدي سليمان وأحمد دعدور، وعمر جابر ورجب بكار ومحمد حمدي وعبد الله بكري وايريك تراوري ومحمد فتحي وعبد الله سعيد ومحمد فاروق وإبراهيم حسن ودودو الجباس واحمد توفيق وإسلام عيسي وجون أنطوي وأحمد منصور ونبيل دونجا وأحمد علي وطه طارق.