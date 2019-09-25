» الديوان الملكي ينعى الأميرة شروق بنت بندر

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الأميرة شروق

أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم الأربعاء وفاة الأميرة شروق بنت بندر بن فهد بن سعد بن عبدالرحمن آل سعود.

وقد صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

بيان من الديوان الملكي.. انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة / شروق بنت بندر بن فهد بن سعد بن عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ اليوم الأربعاء الموافق 26 / 1 / 1441هـ ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، "إنا لله وإنا إليه راجعون".


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