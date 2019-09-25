» بفستان مثير.. غادة عادل تسير على خطى رانيا يوسف

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غادة عادل
غادة عادل

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غادة عادل

مهرجان الجونة

خلال حضورها مهرجان الجونة السينمائي، أثارت غادة عادل عاصفة من الجدل بعد ظهورها بفستان مفتوح عند منطقة الصدر، وذلك خلال مشاهدتها فيلم هند صبري الجديد نورا تحلم، الذي يعرض ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان.

وحضر العرض كل من ليلى علوى، يسرا، بشرى، صبا مبارك، أروى جودة، هنا شيحة، غادة عادل، وغيرهم.

ويعرض الفيلم بالمسابقة الرسمية وسوف يشارك في المسابقة الرسمية أيضًا لـ أيام قرطاج السينمائية بعد اختياره للعرض بمهرجان تورنتو السينمائي الدولي منتصف سبتمبر الماضى الذي يعتبر ضمن أهم خمسة مهرجانات في العالم حاليًا.


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