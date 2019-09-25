» المشاط تتحدث عن التنمية المستدامة في منتدى الاقتصاد العالمى بنيويورك

25 سبتمبر 2019 - 11:37 ص

شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة في قمة منتدى الاقتصاد العالمي عن تأثير التنمية المستدامة "UN Impact Summit ” تلبية للدعوة التي تلقتها الوزيرة من السيد رئيس منتدى الاقتصاد العالمي للمشاركة في هذه القمة السنوية للمنتدى بولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وعُقدت هذه القمة في إطار انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفى إطار الشراكة الإستراتيجية التي تم توقيعها مؤخرًا بين الأمم المتحدة ومنتدى الاقتصاد العالمي.

وتم خلال القمة مناقشة عدة موضوعات هامة منها أهمية التنمية المستدامة، والتحول الرقمي، والقضايا الخاصة بتمكين المرأة، وذلك من خلال سلسلة حوارات رفيعة المستوى، حيث تحظى القمة بمشاركة عدد من قادة ووزراء بعض دول العالم، وممثلى بعض المنظمات الدولية وقطاع الأعمال والمجتمع المدني لتعزيز التعاون الدولى وزيادة الشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقد دُعيت الدكتورة رانيا المشاط لحضور هذه القمة احتفاءاً بما أنجزته الحكومة المصرية في النهوض بقطاع السياحة والذى ظهر جليا فيما حققته مصر في مؤشر تنافسية السفر والسياحة عالميا وفقا لتقرير منتدى الاقتصاد العالمي للتنافسية في السفر والسياحة لعام 2019 والذي صدر في سبتمبر الجاري، حيث جاءت مصر رابع أعلى نمو في الأداء عالميا في هذا المؤشر وتقدمت تسعة مراكز ليحتل قطاع السياحة المصري المركز الـ65 عالميا بعد أن كان يحتل المركز الـ74.

كما تصدرت مصر دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال الاستدامة البيئية، والموارد الثقافية، وسفر رجال الأعمال، كما كانت الأفضل أداءا فيما يخص مؤشر الأمن والسلامة، والبنية التحتية والموانئ، والموارد الطبيعية، وتقدمت من المركز ال 60 إلى المركز ال 5 في إستراتيجية الترويج والتسويق السياحي، وفقا لهذا التقرير.

وجاءت مصر وفقا للتقرير الذي نشرته Bloom Consulting "بلوم للاستشارات" المتخصصة في تحليل وتقييم وتصنيف أداء الترويج السياحي للدول (العلامة التجارية للدول) في سبتمبر الجاري؛ فى موقع الصدارة في هذا التصنيف على مستوى أفريقيا حيث احتلت المركز الأول وذلك لأول مرة منذ عام 2013 .

وكانت وزارة السياحة المصرية قد وضعت تغيير الصورة النمطية للسياحة المصرية أولوية لديها، وخاصة من خلال تنويع منصات الترويج وتحديث آليات التسويق لمصر وهو أحد الركائز الأساسية التي يعتمد عليها محور التنشيط والترويج ببرنامج الاصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة لتقديم صورة معاصرة وغير نمطية لمصر، حيث قامت الوزارة في 9 سبتمبر الجارى بالإعلان عن العديد من الشراكات الدولية مع مؤسسات ترويج وتسويق عالمية متخصصة في مجالات متعددة.

وجدير بالذكر أن منتدي الاقتصاد العالمي يحرص دائما علي مشاركة الدكتورة رانيا المشاط في الكثير من الفعاليات والمؤتمرات التي يقيمها المنتدي مما يعد فرصة لإبراز التطورات السريعة التى يشهدها قطاع السياحة المصرى عالميا؛ حيث شاركت الوزيرة في يناير الماضى فى "مؤتمر دافوس الاقتصادي" خلال اجتماعه السنوي لعام 2019 بسويسرا، كما شاركت الوزيرة في إبريل الماضي فى منتدى الاقتصاد العالمي حول الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالمملكة الأردنية الهاشمية.