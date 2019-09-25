استثمارات سعودية في مصر بـ10 مليارات

25 سبتمبر 2019 - 11:15 ص

أكد المهندس ماجد بن معدي الرويلي، رئيس الغرفة التجارية بالجوف السعودية، أن العلاقات الاقتصادية والتجارية تضاعفت بين مصر والسعودية بشكل كبير الفترة الماضية

وأضاف خلال كلمته بحفل تدشين مجموعة «دروازة» العقارية السعودية، للاستثمار والتطوير العقاري والتسويق والمنتجعات السياحية، لنشاطها بمصر، أن حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية بلغ 6.1 مليار دولار واحتلت الاستثمارات السعودية المرتبة الأولى بين الدول العربية المستثمرة في مصر بمشروعات تزيد على 4309 مشروع، بتكلفة بلغت 54 مليار دولار، وبلغت الاستثمارات المصرية في السعودية 1300 مشروع باستثمارات تتجاوز 2.5 مليار دولار

وأوضح «الرويلي» أن القطاع العقاري المصري اصبح محفزا لأي مستثمر خليجي، حيث شهد طفرة كبرى منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، حكم مصر، ومن المتوقع استمرار نمو القطاع العقاري بمصر في الفترة من 2019- 2024، بالإضافة لتوقعات خفض سعر الفائدة بما يمكّن من جذب استثمارات جديدة للقطاع في الفترة المقبلة.

من جانبه قال رئيس مجلس إدارة مجموعة «دروازة» هيثم العوذة، إن الاقتصاد الخليجي العربي شهد خلال السنوات الماضية نمواً إيجابياً في كافة المجالات الاقتصادية، مما جعل دول الخليج تحقق العديد من الإنجازات على المستوى المحلي والعالمي، حيث نجد بين بلادنا بالخليج العربي دولا تحتل مكانة ضمن أكبر 20 اقتصاداً عالمياً، ووصلت منتجاتنا للأسواق العالمية

وأضاف خلال كلمته، أن تدشين أول أعمال شركة «دروازة» في مصر يمثل حلقة جديدة من سلسلة العمل الاقتصادي المشترك بين أصحاب الأعمال في مصر وأشقائها بالخليج العربي، وذلك في إطار تعزيز وتفعيل التعاون المتبادل في جميع المجالات الاقتصادية

وكاشف أن «دروازة» ستقوم بضخ عشرة مليارات جنيه في القطاع العقاري بمصر الفترة المقبلة، وسيركز في أولى مشروعاته على مشروعات الإسكان والسياحية، وستكون تلك المشروعات مفاجأة للمصريين

ودعا «العوذة» أصحاب الأعمال المصريين للاستفادة من الفرص الاستثمارية بدول الخليج بشكل عام، والمملكة العربية السعودية بشكل خاص، من خلال خلق شراكات استراتيجية مع أصحاب الأعمال بدول الخليج العربي، مؤكداً رغبته الملحة والأكيدة في تعزيز التعاون وتوسيعه مع مصر، من خلال الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تطرحها مصر في القطاع العقاري بالإعلان اليوم عن تدشين فرع جديد لمجموعة «دروازة» العقارية للاستثمار والتطوير والتسويق العقاري والمنتجعات السياحية.

وخلال كلمته هنأ حسن حسين رئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال المصريين ، مجموعة «دروازة» على بداية عملهم واستثماراتهم في مصر، مشيداً بحسن اختيارهم للتوقيت الذي يعد الأفضل للاستثمار العقاري في مصر.

وأضاف أن مصر نجحت في برنامج الإصلاح الاقتصادي واتخاذ القرارات السياسية الصعبة بالتخفيض التدريجي للدعم الذي أثقل الميزانية لعقود طويلة واستطاعت تحقيق الكثير خلال الفترة الماضية

وأشار «حسين» إلى أن تخفيض أسعار الفائدة الفترة الماضية كان مهما للسوق الثانوي لتداول العقارات بين الأفراد، وينتظر كنتيجة لتخفيض سعر الفائدة أن ينشط السوق العقاري ككل، بحيث يتم بيع الوحدات للمستثمرين في السوق الثانوي وبالتالي يصبح لديهم سيولة للاستثمار مرة أخرى لدى المطورين العقاريين

ومن جانبه قال د. أحمد صبرى درويش، العضو المنتدب لشركة العين السخنة للاستثمارات، إنهم يعملون الآن على تطوير أراض صناعية بمحور قناة السويس

وأضاف أن الدولة المصرية نجحت في تنفيذ عدة خطوات لدعم الاستثمار بالقطاع العقاري، وجذب المزيد من رءوس الأموال الوطنية والأجنبية، حيث تشهد مصر فى كل ربوعها طفرة هائلة ونهضة عقارية خلال الفترة الراهنة، وذلك في ظل إنشاء مدن ومجتمعات عمرانية جديدة كأحد أهداف الدولة للتنمية العمرانية 2030، والتي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي في فبراير 2016 لاستيعاب النمو السكاني