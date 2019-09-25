ملابس إيفانكا ترامب فى الأمم المتحدة تثير الجدل

أحدثت ايفانكا ترامب، ابنة ومستشارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول صور لها وصفها البعض بـ"غير لائقة"، وذلك خلال جلسة للحريات الدينية على هامش اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تثير فيه إيفانكا ضجة حول ما ترتديه إذ سبق لها وأن واجهت موجة من الانتقادات اللاذعة، بسبب فستان ارتده في حفل عشاء في نادي ألفالفا السنوي، عشية إصدار والدها قرارًا يقضي بتطبيق إجراءات التدقيق لاستقبال اللاجئين.