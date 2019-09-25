ملابس فاضحة لإيفانكا ترامب باجتماع الأمم المتحدة

25 سبتمبر 2019 - 09:56 ص

سادت حالة من الجدل بسبب ما أثارته إيفانكا ترامب، بعد مشاركتها في ندوة أقيمت في الجمعية العامة للأمم المتحدة حول حرية الأديان، ضمت عددًا من الناشطين في هذا المجال من أنحاء العالم.

وظهرت ابنة الرئيس الأمريكية، وهي ترتدي قميصًا أزرق اللون وتنورة بيضاء زينتها بعض الأزهار، إلا أن المثير للدهشة هو حضور إيفانكا لهذه الندوة دون ارتدائها لحمالة الصدر والذي أظهرته الصور التي تم التقاطها لها؛ لتتعرض للعديد من الانتقادات.

وقد أثار هذا الأمر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علقت صاحبة الحساب،Julia Davis ، على حسابها الشخصي على "تويتر"، قائلة: "إيفانكا في الأمم المتحدة.. لا أعرف من أين أبدأ".