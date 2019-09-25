» مقتل شخص "ذبح بقرة" بالهند

25 سبتمبر 2019 - 09:52 ص

لقى شخص مصرعه بعد اتهامه بـ"ذبح بقرة" بالهند، فى أحدث قضية عنف تتعلّق بالحيوانات تعتبر مقدّسة لدى "الهندوس" الذين يشكلون أغلبية فى البلاد.

ونقلت وكالة "رويترز" عن إم. إل مينا المسئول الكبير فى الشرطة بولاية جاركاند فى شرق الهند، قوله إنّ "مجموعة تضمّ ما بين 10 و15 شخصًا هاجمت 3 رجال واتهموهم بذبح بقرة فى غابة تبعد نحو 50 كلم من رانتشي عاصمة الولاية.

وذكر مينا أنّ الشرطة اعتقلت 8 أشخاص فى ما يتّصل بواقعة القتل التى حدثت فى منطقة خونتى الريفية.

والأبقار مقدسة فى الهندوسية، وتقع هجمات من حين لآخر تستهدف أشخاصًا متهمين بذبحها من أجل لحومها أو جلودها، وأكثرهم من الأقلية المسلمة أو أشخاص من المستويات المتدنية فى النظام الطبقى القديم فى الهند.