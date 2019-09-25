» الزمالك يواصل استعداداته لمواجهة بطل السنغال

25 سبتمبر 2019 - 09:40 ص

يواصل فريق الزمالك، استعداداته لمواجهة جينيراسيون فوت السنغالى والمقرر لها مساء الجمعة المقبل على إستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

وحرص "ميشتو" المدير الفنى للفريق على معالجة الأخطاء التى وقع فيها المدافعون الجولة الأولى بالدورى، بجانب الحديث معهم عن ضرورة وجود إيجابية على المرمى وفاعلية أكثر من اللاعبين.

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب انتهت بفوز الفريق السنغالى بهدفين مقابل هدف وهو ما يعنى ضرورة فوز الزمالك بهدف نظيف كى ضمن الصعود للأدوار التالية.