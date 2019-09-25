» فنانة شهيرة: كنت بغسل رجل جوزي .. وبزغزغه كل يوم

25 سبتمبر 2019 - 08:35 ص

علقت الفنانة سارة نخلة على قيام الفنانة شيرين عبد الوهاب بتقبيل يد زوجها أمام الجمهور السعودي ، مؤكدة أنه أمر طبيعي.



وقالت "سارة" في تدوينة عبر حسابها بـ"انستجرام" : ""للناس القريبة مني واللي عارفيني، أكيد عارفين إني مش بحور وكل حد دخل بيتي وكل من أكلي في يوم من الأيام أكيد هايشهد إني مش بحور خالص، ومش معناه إني بنصح البنات تبقى قوية يعني إني بنت مفترية خالص بس أنا اتلسعت من الشوربة فبقيت أنفخ في الزبادي".

وأضافت: "تعقيبًا على الصورة دي، وعشان أنا عندي كمية تصالح مع النفس أكتر مما تتوقعوا و مش بندم على أي حاجة عملتها أبدًا عشان أنا أتربيت على كدا واتربيت إن راجل البيت يعني الحنية والاحتواء".

وتابعت: "أنا شايفة إن شيرين ست الستات وبنت ناس ومحترمة جدًا، الراجل الحنين ابن الأصول رجليه تتباس مش بس إيده وقدام الناس كلها، العلاقة بين الزوجين لو حصل فيها خيانة أو عدم احترام فالأحسن إنها تنتهي بسرعة".

وأوضحت: "الود والاحترام والحنية والاهتمام برأيي أهم من الحب بألف مرة أنا عن نفسي كنت روقة في نفسي أوي و زي ما بقف قدام الكاميرا وبمثل مع ناس محترفين ومخرجين عباقرة أنا بقعد عند طشط الماية والملح وبغسل رجلين جوزي بعد ما ييجي من شغله وأبقى مبسوطة أوي بجو اه ونص اللي عملاه واعمله مساج وابقى طبخاله لقمة حلوة وقبل ما ينام لازم أقوله انت راضي عني ويقولي اه الله يرضا عليكي ولو مش راضي أفضل ازغزغه لغاية ما يرضي".

واستطردت: "أصل الراجل مهما كان حابب شخصيتك القوية مع الناس ووسط زمايلك يحب دايمًا يشوفك ضعيفة قدامه وتابعة ليه على طول يعني برا البيت خليكي عاملة ناظرة وفي البيت تلميذة".

واختتمت رسالتها قائلة: "شيرين زينا بنت جدعة وطيبة جدًا لقيت الراجل الّلي احتواها و دعمها مش راجل بيكسر من مقاديفها وبيقل منها، راجل جنتل شايف إن نجاح مراته نجاح ليه و العكس صحيح، أنا مش من البنات اللي تقولك إيه دا وابوس أيده ليه خير انشالله هو بابايا اه باباكي وحتى باباكي مش هايبقالك والبنت المتربية صح ابوها نفسه هايقولها كدا".

وتابعت: "أما لو في راجل عملتيله كل ماسبق وحطيتيه على دماغك وخان عشرتك وصبرك وقلة حيلتك وما طمرش فيه عادي جدا الطشط بالماية والملح الّلي فيه يتقلب عليه، عشان احنا ولايا والّلي ييجي على ولية عمره ما يكسب صدقيني، بوسي أيديه صبح وليل ولو هو ابن أصل هايشيلك بعنيه ولو واطي محكمة الأسرة كبيرة وبتساع ملايين".?