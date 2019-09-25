» محمد يوسف يفجر مفاجأة مدوية عن خماسية صنداونز

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الرياضة

محمد يوسف
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محمد يوسف

لاسارتي

كشف محمد يوسف - المدرب العام السابق للنادي الأهلي - أسرارا جديدة حول مباراة صنداونز التي خسرها الأهلي بخماسية مهينة.

وقال "يوسف" في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على شاشة "صدى البلد" : "قبل المباراة بيومين رحت لمارتن لاسارتي وتناقشت معاه وشرحت له وجهة نظري لكني لن أفصح عما قلته".

وأضاف: "أنا كنت مدير فني للنادي الأهلي ولعبت مع فريق أورلاندو الجنوب أفريقي وخسرت بثلاثية وبعدها كسبتهم في النهائي وأخدت البطولة بعد ما درست طرق لعبهم كويس ، ومن هذا المنطلق نصحت لاسارتي".

واستدرك: "المباراة هربت مننا في الشوط التاني ونصحت اللاعبين بعدم استقبال أية أهداف أخرى مطلقا".

وتابع: "لو محمد يوسف اللي حط التشكيل في مباراة صنداونز يبقى هو اللي حطه في مباريات الدوري وخلى الأهلي يفوز بيه .. حرام لما الأهلي يخسر يتقال محمد يوسف ، ولما يكسب يتقال لاسارتي .. أنا في كل الأحوال مدرب عام ومكانش ليا أي علاقة بالتشكيل".

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