فيفي عبده: لهذه الأسباب صورت فيديو "سب الدين" .. أعتذر

أحمد عادل شعبان
اعتذرت الراقصة فيفي عبده على ظهورها في فيديو لايف واستخدام ألفاظ خارجة فضلا عن سب الدين ، مؤكدة أنها لم تكن في حالتها الطبيعية بالإضافة على خوفها على البلاد .
وقالت "فيفي" في لقاء إعلامي أمس إنها توجه التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي ، قائلة: "عمري ما طلعت لايف من غير ما أوجه التحية للرئيس ولمصر وجيشها".
وأضافت: "أنا من إمبابة وعمري ما غيرت مبادئي والانفعال في الفيديو الأخير كان سببه الهجوم اللي بيعمله المغرضين على مصر .. جيش وشرطة مصر هيفضلوا ايد واحدة".
واستدركت: "مصر والوطن العربي عاملين زي الرمانة .. لو اتفتحت كله هيكُر ورا بعضه " .. مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني بالنسبة لها مصر .. ولم تتحمل الإساءة إليه
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