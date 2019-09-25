فايلر مصدوم من سوء مستوى 3 لاعبين بالأهلي.. فمن هم؟

25 سبتمبر 2019 - 05:38 ص

كشف الإعلامي أبو المعاطي زكي - مقدم برنامج "نجم الجماهير" - عن إصابة السويسري رينيه فايلر بالصدمة من مستوى 3 لاعبين



وقال "زكي" في برنامجه: "فايلر في حالة خلاف مع الإدارة بسبب المعلومات التي أبلوغها له عن بعض الاعبين ، مثلا أبلغوه أن أحمد الشيخ نجم من نجوم الفريق ولما استعان به في مباراة كانو سبورت لم يقتنع بمستواه .. أيضًا هو غير مقتنع بمستوى محمود وحيد".|



وأضاف: "لم يعجبه أيضا الطريقة التي يلعب بها صالح جمعة ويرى عدم جديته في التدريبات ، ويقال أنه غير مقتنع بصلاح محسن".



