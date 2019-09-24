  • الأربعاء 25 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر01:17 ص
بحث متقدم
عمرو أديب

بالفيديو: تعليق ناري لـ"أديب" على بيان الخارجية المصرية

فيفي عبده

أول تعليق من فيفي عبده على الفيديو المثير للجدل

ترامب

رئيسة "النواب" الأمريكي تعلن بدء إجراءات عزل ترامب رسميًا

السيسي

«السيسي»: يجب منع المسلحين من السيطرة على ليبيا

الدولار

الدولار يتراجع في التعاملات المسائية لهذا الرقم

صلاح

مفاجأة صادمة حول سبب عدم تصويت مصر لـ«صلاح»

الدفاعات السعودية

السعودية تدرس الخيار العسكري للرد على هجوم «أرامكو»

السيسي

ننشر نص كلمة «السيسي» بالأمم المتحدة

سلمان

العاهل السعودي يُعد مرسومًا ملكيًا هامًا

طائرات تحلق فى سماء القاهرة

طائرات القوات المسلحة تحتفل في سماء القاهرة

صالح لترامب: العراق هو المسؤول عن حماية أراضيه وسيادته

عرب وعالم

برهم صالح
برهم صالح

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

إحصائية مفجعة عن مرضي الإيدز في دولة عربية

#

حماية المستهلك يكشف استعدادات الجهاز لعيد الأضحي

#

معلومات سرية عن مقبرة جماعية لأسرى كويتيين

#

مدرب مصر السابق يفكر في الاعتزال: سئمت التدني والرياء

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، الثلاثاء، أن العراق هو المسؤول عن حماية أراضيه وسيادته، فيما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن علاقات بلاده مع بغداد "طويلة وجيدة".
جاء ذلك، خلال اللقاء الذي جرى على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، بحث خلاله صالح وترامب، العلاقات الثنائية بين البلدين، وفق بيان للرئاسة العراقية.
وأكد صالح أن "العراق حقق انتصارات عظيمة على الاٍرهاب ونحن بصدد إعادة الإعمار". وأضاف، أن "العراق هو المسؤول عن حماية أراضيه وسيادته".
من جانبه، قال الرئيس الأمريكي، خلال اللقاء، إن "القضاء على داعش إنجاز كبير"، لافتًا إلى أن "علاقاتنا مع العراق طويلة وجيدة"، وفق المصدر نفسه. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا العرب الأكثر تخلفا عن بقية العالم الإسلامي؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

اللغة وكرامة المجتمع

د. هشام الحمامي

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

نقد الخطاب الثقافي العربي

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب "صلاح"
» ترامب: ما يفعله الديمقراطيون "تحرشا بالرئاسة"
» برشلونة يستعيد التوازن في "الليجا" بثنائية في شباك فياريال
» باكستان ترفض مزاعم هندية بشأن هذا الأمر الخطير
» السعودية لا تستبعد الخيار العسكري في الرد على هجمات أرامكو
» عاهل الأردن: هذا هو الحل الوحيد لإنهاء صراع الشرق الأوسط
» المؤبد للمتهم باختطاف الطائرة المصرية بقبرص
» الملك سلمان يزف بشرى سارة للعمالة الوافدة
» «السيسي» يدول أزمة سد النهضة أمام الأمم المتحدة
» "يويفا" يستحدت بطولة ثالثة للأندية بداية من 2021
» مؤتمر صحفي لـ"البدري" لتقديم جهازه المنتخب

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:26 ص

  • فجر

    04:26

  • شروق

    05:50

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    15:18

  • مغرب

    17:53

  • عشاء

    19:23

من الى
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية