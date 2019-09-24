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السودان.. أسر موقوفين يطرقون باب "الدستورية" للإفراج عن ذويهم

عرب وعالم

السودان
السودان

المصريون ووكالات

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أعلنت أسر موقوفين بالسودان، رفع دعوى قانونية أمام المحكمة الدستورية ووزارة العدل، للإفراج عن ذويهم المحتجزين منذ يوليو/ تموز الماضي، دون تقديمهم إلى محاكمة.
وأوقفت السلطات السودانية 23 من رموز النظام السابق، بخلاف 32 آخرين من الضباط الموقوفين بتهمة الانقلاب على المجلس العسكري ـ قبل حله ـ ، بينهم 4 مدنيين.
وقال نائب رئيس حركة "الإصلاح الآن" الإسلامية حسن رزق، للأناضول: "اتصلنا بقيادات من قوى الحرية والتغيير، للتدخل والإفراج عن القيادي بالحركة أسامة توفيق، الذي تم اعتقاله مع الضباط المتهمين بالانقلاب العسكري، هو مدني وليس عسكريا، ونحن ليست لدينا نية للحكم عبر الانقلابات".
وأشار إلى أنهم بصدد تصعيد الموقف قانونيا، بعد أن تجاوز اعتقال توفيق شهرين.
من جانبها كشفت نجاة حسين، زوجة رئيس "مجلس الصحوة الثوري" موسى هلال، للأناضول، عن عزمها رفع دعوى أمام المحكمة الدستورية للمطالبة بإطلاق سراح زوجها، مشيرة إلى أنه يحاكم عسكريا على الرغم من سقوط نظام الرئيس عمر البشير، الذي شكل له تلك المحكمة.
وأوضحت أنها لم تلتق زوجها منذ اعتقاله في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، وأنها "تقدمت بطلب لوزارة العدل لأن الزيارات ممنوعة عنه، وهذه المحكمة يكتنفها الغموض لأنها تجري بعيدا عن الإعلام".
وقالت نجاة، إنها كانت تتوقع أن يتم الإفراج عنه بعد سقوط نظام البشير، لكنها تفاجأت بأن زوجها يحاكم عسكريا.
وحصلت الأناضول على نسخة من عريضة طعن قانوني، رفعتها أسرة الفريق أمن محمد مختار حسن، إلى المحكمة الدستورية تطالب بالإفراج عنه.
كذلك قدمت مذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، تطالبه بإنهاء "الاعتقال التعسفي وغير القانوني".
ونظمت أسر المعتقلين وقفات احتجاجية متعددة خلال الشهرين الماضيين، للمطالبة بالإفراج عن ذويهم بعد تشكيل الحكومة الانتقالية.
وفي 21 أغسطس/ آب الماضي، بدأت في السودان مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، وتنتهي بإجراء انتخابات، يتقاسم خلالها السلطة كل من قوى التغيير والمجلس العسكري.
ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية اضطرابات يشهدها بلدهم منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 ـ 2019)؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية. -

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