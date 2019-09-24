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روسيا: تشكيل اللجنة الدستورية بسوريا "إنجاز" حقيقي

عرب وعالم

الخارجية الروسية
الخارجية الروسية

المصريون ووكالات

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قالت روسيا، الثلاثاء، إن الإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية بسوريا بمثابة "إنجاز حقيقي" لكل أطراف المجتمع الدولي.
جاء ذلك في كلمة لنائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فير شينيين، خلال الاجتماع الوزاري رفيع المستوي بشأن سوريا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
وشارك في الاجتماع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، ووزراء خارجية إيران ولبنان والأردن وإيطاليا.
كما شارك فيه الممثلة العليا للشؤون السياسية والخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، والممثل الخاص للأمين العام إلى سوريا بير بيدرسن، ومفوض الأمم المتحدة لشءون اللاجئين فيليبو غراندي.
وأضاف فير شينيين: "الآن صار بإمكاننا أن ننطلق الى حوار سوري - سوري في جنيف بما يحقق مصالح جميع السوريين".
وأمس الإثنين أعلن أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تشكيل اللجنة الدستورية الخاصة بسوريا، على أن تبدأ عملها خلال الأسابيع المقبلة، ضمن الجهود لإنهاء الحرب المستمرة منذ عام 2011.
وأفاد غوتيريش، لصحفيين في مقر المنظمة الدولية، بموافقة نظام بشار الأسد ولجنة المفاوضات السورية(التابعة للمعارضة) على "إنشاء لجنة دستورية ذات مصداقية ومتوازنة وشاملة بتسيير أممي".
وأضاف أنه يرحّب بالتقدم الذي أحرزته الحكومة والمعارضة، وأن مبعوثه الخاص إلى سوريا، جير بيدرسن، قام بتسيير الاتفاق وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 لعام 2015.
وأشار نائب الوزير الروسي إلى أن بلاده ماضية في الحملة الرامية إلى مكافحة "الإرهاب" في سوريا، متعهدًا بالمحافظة على سلامة أرواح المدنيين، حسب قوله.
وأكد نائب وزير الخارجية الروسي أن الدول الضامنة لمسار أستانا (روسيا وتركيا وايران) ستواصل تقديم كل الجهد للمضي قدما نحو الحل السياسي في سوريا.
من جهته حذر وزير الخارجية الإيراني مجمد جواد ظريف المجتمع الدولي من "ممارسة أية ضغوط على أطراف العملية السياسية" في سوريا.وقال ظريف، في إفادته خلال الاجتماع، "نريد أن يتاح للسوريين قيادة العملية السياسية في بلدهم دون أي ضغوط خارجية تمارس عليهم من قبل أي طرف".
وحذر ظريف من "التهديدات التي لا يزال يشكلها تواجد الجماعات الإرهابية وتداعيات ذلك على النتيجة التي أعلنت أمس الإثنين (تشكيل اللجنة الدستورية)".
وتطرق إلى ملف عودة اللاجئين السوريين، فحذرا من "إجبار اللاجئين السوريين على العودة"، وقال إنه يتعين أولًا خلق الظروف المواتية لمثل هذه العودة.
وطالب جواد ظريف المجتمع الدولي بالمساهمة في إعادة إعمار سوريا، مؤكدًا ضرورة ألا تخضع المساهمات المالية لسوريا لأية اعتبارات سياسية. -

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