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ماكرون: نأمل بتحقيق تقدم بشأن الملف الإيراني

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قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، إنه "يأمل في حصول تقدم خلال الساعات القليلة المقبلة" بشأن التصعيد بين إيران والولايات المتحدة.
جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به في مدينة نيويورك الأمريكية على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأضاف ماكرون "لا بد من العودة مجددا إلى الطاولة لإجراء محادثات حول العقوبات وأنشطة إيران النووي والإقليمية ومنظومتها للصواريخ البالستية".
يشار إلى أن ماكرون التقى أمس بنظيره الإيراني حسن روحاني في نيويورك، ومن المنتظر أن يلتقي في وقت لاحق اليوم بنظيره الأمريكي دونالد ترامب.
يشار ان التوترات بين إيران والولايات المتحدة تصاعدت منذ انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي، العام الماضي، وفرضه عقوبات على القطاعات النفطية والمصرفية لطهران.
وإثر ذلك اشترطت إيران على أوروبا تقديم دعم اقتصادي إضافي لها كي تحافظ على الاتفاق.
كما تشهد المنطقة توترا بين طهران من جهة والولايات المتحدة والسعودية من جهة أخرى بعد هجمات استهدفت منشأتي نفط لشركة "آرامكو" السعودية.
وحملت واشنطن إيران مسؤوليتها، فيما نفت الأخيرة أي صلة لها بالهجمات وهددت بالرد في حال تم استهدافها عسكرياً. -

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