  • الثلاثاء 24 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:53 م
بحث متقدم
السيسي

«السيسي»: يجب منع المسلحين من السيطرة على ليبيا

الدولار

الدولار يتراجع في التعاملات المسائية لهذا الرقم

صلاح

مفاجأة صادمة حول سبب عدم تصويت مصر لـ«صلاح»

الدفاعات السعودية

السعودية تدرس الخيار العسكري للرد على هجوم «أرامكو»

السيسي

ننشر نص كلمة «السيسي» بالأمم المتحدة

سلمان

العاهل السعودي يُعد مرسومًا ملكيًا هامًا

طائرات تحلق فى سماء القاهرة

طائرات القوات المسلحة تحتفل في سماء القاهرة

أرشيفية

المؤبد للمتهم باختطاف الطائرة المصرية بقبرص

سلمان

الملك سلمان يزف بشرى سارة للعمالة الوافدة

السيسي

«السيسي» يدول أزمة سد النهضة أمام الأمم المتحدة

عاهل الأردن: هذا هو الحل الوحيد لإنهاء صراع الشرق الأوسط

عرب وعالم

عاهل الأردن يبحث مع «حفتر» طرق دعم قواته في ليبيا
عاهل الأردن يبحث مع «حفتر» طرق دعم قواته في ليبيا

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

من «تركي» لـ«بن سلمان».. «الانفصال هو الحل»

#

بن سلمان: هذا هو الحل لإنهاء الخطر الإيراني

#

أقباط مصر يزورون معبد اليهود المغطس بالضفة الغربية

#

أمريكا: هذه الأرض لن تكون وطنًا بديلًا للفلسطينيين

قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إن إقامة الدولتين الحل الوحيد لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط بين الفلسطينيين والإسرائيليين. جاء ذلك خلال كلمة له، الثلاثاء، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ74.
وأضاف "الصراع الفلسطيني الإسرائيلي تسبب بأضرار عالمية أكثر من أي أزمة أخرى..لم يحقق أي من الجانبين السلام الدائم الذي يرتكز عليه المستقبل الآمن. وسيبقى الاستقرار الإقليمي والعالمي يدفع ثمن ذلك". وحذر ملك الأردن من استمرار الاحتلال، واصفا ذلك بــ"مأساة أخلاقية عالمية".
وشدد في الوقت نفسه أن
"دولة واحد تمارس سياسة الفصل العنصري... وصفة للصراع المستمر وليس السبيل نحو السلام"، في إشارة إلى إسرائيل.
وأكد "ما من شيء يستطيع أن يسلب حقوق الشعب الفلسطيني الدولية بالمساواة والعدالة، وتحقيق المصير". وتابع "دعونا نحفظ المدينة المقدسة لسائر البشرية.. علينا أن نعمل لإنهاء الصراع للوصول إلى سلام من خلال حل الدولتين". وفي 10 سبتمبر/ أيلول الجاري، أعلن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو عزمه ضم منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت، التي تبلغ مساحتها نحو 30 في المئة من مساحة الضفة الغربية، إلى إسرائيل إذا فاز في الانتخابات العامة. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا العرب الأكثر تخلفا عن بقية العالم الإسلامي؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

اللغة وكرامة المجتمع

د. هشام الحمامي

خاصرة مصر وجبهة السودان

حسام فتحي

نقد الخطاب الثقافي العربي

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» برشلونة يستعيد التوازن في "الليجا" بثنائية في شباك فياريال
» باكستان ترفض مزاعم هندية بشأن هذا الأمر الخطير
» السعودية لا تستبعد الخيار العسكري في الرد على هجمات أرامكو
» عاهل الأردن: هذا هو الحل الوحيد لإنهاء صراع الشرق الأوسط
» "يويفا" يستحدت بطولة ثالثة للأندية بداية من 2021
» مؤتمر صحفي لـ"البدري" لتقديم جهازه المنتخب
» الذهب يواصل ارتفاعه لليوم الثاني ويصل لهذا السعر
» النجم الساحلي يودع البطولة العربية
» الاتحاد الأوروبي يعلن ملاعب نهائي أبطال أوروبا حتى 2023
» «قيراط» حكمًا لمباراة الإسماعيلي والأهلي
» زوجة «أحمد الفيشاوي» تسب «معذب ابنته» بألفاظ خارجة

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:26 ص

  • فجر

    04:26

  • شروق

    05:49

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    15:19

  • مغرب

    17:54

  • عشاء

    19:24

من الى
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف
ارشيفية