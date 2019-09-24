«السيسي»: يجب منع المسلحين من السيطرة على ليبيا

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ليبيا

السيسي

غسان سلامة

الام المتحدة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إنه يجب منع الفصائل المسلحة من السيطرة على ليبيا، كذلك منع الأطراف الخارجية من التدخل في الصراع الدائر حاليًا.

ودعا «السيسي» في كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى ضرورة توحيد المؤسسات الوطنية (الليبية) كافة والنأي بالجار الشقيق عن فوضى المليشيات والاستقواء بجهات خارجية.

وقال السيسي: «آن الأوان لوقفة حاسمة تعالج جذور المشكلة الليبية بشكل كامل من خلال الالتزام بالتطبيق الكامل لجميع عناصر خطة الأمم المتحدة».

وفي الشهر الماضي كشف مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة عن خطط لعقد مؤتمر دولي يضم القوى الأجنبية التي تدعم الجماعات المتنافسة في ليبيا لكنه لم يكشف عن مكان عقد المؤتمر.

وبرزت ألمانيا كمكان ممكن لاستضافة المؤتمر في الوقت الذي تحاول فيه برلين عقد المؤتمر في أكتوبر.

ويعتقد سلامة أن بإمكان ألمانيا التوسط لإنهاء الصراع كونها محايدة وذلك على النقيض من إيطاليا فرنسا اللتين تتنافسان على النفوذ في ليبيا. ولكل من إيطاليا وفرنسا مصالح في النفط والغاز في ليبيا وتثار ضدهما اتهامات أيضا بمساندة أنصار لكل منهما يشاركون في الصراع.

وجمعت كل من الدولتين حفتر ورئيس الحكومة المعترف بها دوليا فائز السراج في قمتين في باريس وباليرمو العام الماضي لكنهما فشلتا في إحراز تقدم.

وستستضيف الدولتان اجتماعا على هامش دورة الجمعية العام للأمم المتحدة يوم الخميس تقولان إن الهدف منه التحرك لعقد المؤتمر الذي تدعو إليه الأمم المتحدة.

وقال وزير خارجية فرنسا جان إيف لو دريان للصحفيين «لن يكون هناك حل عسكري في ليبيا. من يعتقدون ذلك مخطئون ويخاطرون بجر البلاد إلى منعطف مأساوي».


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