» الذهب يواصل ارتفاعه لليوم الثاني ويصل لهذا السعر

ارتفعت أسعار الذهب، بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث زاد بنحو جنيه واحد، مقارنة بمستوياتها أمس.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب، بغرفة القاهرة التجارية، إن جرام الذهب عيار 21 ارتفع إلى 691 جنيها مقابل 690 جنيها أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 سجل نحو 592 جنيها، وسعر جرام الذهب عيار 24 نحو789 جنيها، وسجل الجنيه الذهب 5528 جنيها.

وعالميا، استقرت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، دون تغير يذكر، وذلك بعد ارتفاعه في الجلسة السابقة لأعلى مستوياته منذ 6 سبتمبر الجاري عند 1526.80 دولار للأوقية.

وبحلول الساعة 0734 بتوقيت جرينتش، بلغ السعر الفوري للذهب 1521.62 دولار للأوقية.