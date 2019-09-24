مفاجأة صادمة حول سبب عدم تصويت مصر لـ«صلاح»

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المصريون

محمد صلاح

ليفربول

تواصلت ردود الأفعال حول أزمة عدم تصويت قائد المنتخب ومدرب الفراعنة للنجم محمد صلاح لاعب ليفربول ومنتخب مصر، بعد حصوله على صوت وحيد في حفل توزيع جوائز "ذا بيست".

النجم المصري محمد صلاح في المركز الرابع، فيما جاء بقية الترتيب كالتالي: ساديو ماني، وكيليان مبابي، وفرانكي دي يونج، وادين هازارد، ودي ليخت، وهاري كين.

وحسم المتحدث باسم الفيفا Fifa، الجدل حول عدم تصويت مصر لـ«صلاح» خلال جائزة "ذا بيست"، حيث نفي خلال تصريحات صحفية فكرة "حجب" أصوات اتحاد الكرة المصري

وقال فى تصريحاته : "إذا لم يرد اسم اتحاد محلي في ملف التصويت، فذلك يعني أن الصوت لم يصل لنا ليقيد في الاستفتاء".

ولم يشارك في التصويت مدرب المنتخب المصري، أو قائد المنتخب، فيما شارك في التصويت ممثل مصري وحيد وهو الصحفي هاني دانيال.

ويتم اختيار الأفضل حول العالم بناءً على تصويت الصحفيين، المدربين وقائدي المنتخبات الوطنية، مع وجود 25% من القيمة الإجمالية للتصويت مخصصة للجماهير، حسب المعايير التي أعلنتها الفيفا.

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