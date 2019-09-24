» الاتحاد الأوروبي يعلن ملاعب نهائي أبطال أوروبا حتى 2023

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يويفا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» عن استضافة ملعب "كريستوفسكى" بمدينة سان بطرسبرج الروسية، لنهائى دورى أبطال أوروبا موسم 2020-2021.

كما كشف اليويفا عن إقامة نهائى دورى الأبطال موسم 2021-2022 فى ملعب "اليانز آرينا" بمدينة ميونخ الألمانية، فيما سيستضيف ملعب "ويمبلى الشهير" فى العاصمة البريطانية لندن نهائى موسم 2022-2023.

جدير بالذكر أن نهائى الموسم الحالى سيقام فى ملعب "أتاتورك" بمدينة تاسكنبول التركية، فيما استضاف ملعب "واندا متروبوليتانو" فى العاصمة الإسبانية مدريد نهائى الموسم الماضى الذى توج بلقبه ليفربول الإنجليزى.


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