» "يويفا" يستحدت بطولة ثالثة للأندية بداية من 2021

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برشلونة

المصريون

فياريال

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الثلاثاء، استحداث بطولة جديدة للأندية بداية من عام 2021.
جاءت ذلك خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد القاري في العاصمة السلوفينية ليوبليانا.
ووفقًا لبيان منشور على الموقع الرسمي للاتحاد القاري، "تم استحداثبطولة جديدة للأندية تنطلق عام 2021 تحت اسم "يوروبا كونفرنس ليغ" مع استمرار بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي".
وأضاف البيان " البطولة الأوروبية الثالثة تهدف لإعطاء الأندية فرصة المشاركة في البطولات الأوروبية".
وأوضح البيان "قرر اليويفا تعديل نظام دوري الأمم الأوروبية في نسختها الثانية التي ستقام موسم 2020-2021 بحيث يتم تحديد المجموعات داخل كل مجموعة عبر قرعة ستجرى في الثالث من مارس/آذار 2020 في أمستردام".
وتتكون النسخة الجديدة من 16 فريقًا في المجموعات الأولى والثانية والثالثة وسبعة منتخبات في المجموعة الرابعة وذلك بناء على ترتيب المنتخبات في النسخة الأولى الموسم الماضي.
وتضم المجموعة الأولى منتخبات: البرتغال (حامل اللقب) وهولندا وإنجلترا وسويسرا وبلجيكا و فرنسا وإسبانيا وإيطاليا و البوسنة والهرسك وأوكرانيا و الدنمارك والسويد وكرواتيا وبولندا وألمانيا وأيسلندا سيتم تقسيمها إلى أربع مجموعات يصعد منها أول كل مجموعة مباشرة إلى قبل النهائي على أن تقام المباراة النهائية في أحد الدول التي تأهلت لقبل النهائي في يونيو/حزيران المقبل.
وسينتقل الفريق الذي يتذيل مجموعته إلى القسم أو المجموعة الثانية التي تضم منتخبات روسيا والنمسا وويلز وجمهورية التشيك واسكتلندا والنرويج وصربيا وفنلندا وسلوفاكيا وتركيا وجمهورية أيرلندا وأيرلندا الشمالية وبلغاريا وإسرائيل والمجر ورومانيا.
والمجموعة الثالثة من المنتخبات تضم: اليونان وألبانيا والجبل الأسود وجورجيا ومقدونيا الشمالية وكوسوفو وروسيا البيضاء وقبرص وإستونيا وسلوفينيا وليتوانيا ولوكسمبورغ وأرمينيا وأذربيجان وكازاخستان ومولدوفا.
أما المجموعة أو الدوري الأخير فيضم منتخبات جبل طارق وجزر فارو ولاتفيا وليختنشتاين وأندورا ومالطا وسان مارينو وهي عبارة عن مجموعة تضم أربعة منتخبات وأخرى تضم ثلاثة. -

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